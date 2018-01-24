У Вінниці прибрали погруддя Шевченка для встановлення пам'ятника героям Небесної Сотні (фото)

Сьогодні ЗМІ повідомили про демонтування серед ночі пам’ятника Тарасу Шевченку у центрі Вінниці.

Як передає видання Vlasno.info, зранку люди побачили паркан навколо прибраного погруддя, який охороняють близько десяти правоохоронців та така ж кількість молодиків.

«Погруддя Шевченка не знесли, а демонтували. На цьому місці будуть встановлювати Пам’ятник Небесної Сотні. Більше ніякої інформації мені невідомо», – сказали у цілодобовій варті Вінницької міської ради.

На сайті Вінницької міської ради зазначено: «Пам’ятник Небесній Сотні на однойменному майдані у Вінниці його ініціатори хочуть відкрити 20 лютого 2018-го – на 4-ті роковини кривавих розстрілів на Майдані у столиці. Сьогодні вранці на площі розпочались підготовчі роботи. На те, щоб встигнути встановити скульптурну композицію «Дерево Свободи» на честь загиблих українських патріотів, залишилось менше місяця».

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Фінансування самого пам’ятнику та його встановлення здійснюється Благодійними фондами «Пам’яті Небесної Сотні» та «Подільська громада».

«За короткий час, який залишився до чергових роковин найбільш трагічних подій Революції Гідності, підрядна організація, з якою благодійні фонди уклали договір, має змонтувати не лише 5,5-метровий бронзовий пам’ятник у вигляді вишневого дерева, з якого опадає цвіт, але й підніжжя композиції – це карта України, з якої «проростає» вишня. 107 падаючих квіток символізуватимуть Героїв, загиблих під час кривавих розстрілів на Майдані зимою 2014-го. Загальна вага композиції становитиме понад 800 кг», – повідомили у мерії.

При цьому чиновники уточнили, що мова йде про гіпсове погруддя Шевченка, а не про встановлений у 2014 році пам’ятник Великому Кобзарю.

Як йдеться в повідомленні Вінницької міськради з приводу інциденту, «бронзовий пам’ятник Великому Кобзарю, який був встановлений в центральній частині Вінниці на площі, яка носить ім’я Тараса Шевченка, до 200-річчя з Дня народження великого українця у 2014 році, знаходиться на місці».

Водночас, як зазначають у мерії, гіпсове погруддя Тараса Шевченка, яке було тимчасово встановлене на тоді іще площі Театральній, а з лютого 2014-го – площі Майдан Героїв Небесної Сотні, передано його власником, депутатом міської ради Володимиром Базелюком, в музей Революції Гідності та АТО, що у вінницькій загальноосвітній школі №22.