У Кропивницькому попрощалися із загиблими внаслідок теракту в Кабулі інженером та стюардесою

У Кропивницькому Кіровоградської області попрощалися з інженером авіакомпанії «УРГА» та стюардесою авіакомпанії «Українські крила», які загинули внаслідок теракту в Кабулі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні у будинку культури «Авіатор» попрощалися з 65-річним інженером технічного обслуговування повітряних суден електро-, радіо та іншого обладнання авіакомпанії «УРГА» Валерієм Кардашем. Прийшли попрощатися з працівником авіакомпанії рідні, друзі, колеги по роботі, військовослужбовці та представники влади.

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Також сьогодні у Кропивницькому попрощалися із 30-річною стюардесою авіакомпанії «Українські крила» Катериною Пасенчук. Відспівали дівчину в Центральному соборі Кропивницького УПЦ МП. Прийшли провести Пасенчук в останню путь рідні, друзі, колеги по роботі.

Поховають загиблих у Кропивницькому.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи. Вдалося врятувати 126 людей, серед них – 41 іноземця. Під час теракту загинули семеро громадян України. Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».