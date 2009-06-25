Велику кільцеву дорогу у Києві перекриватимуть ночами (графік)

У Києві з 22-ої години 26 червня до 7-ої години 27 червня на відтинку від Великої кільцевої дороги і до вулиці Гната Юри проводитимуться ремонтні роботи з укладання асфальтобетонного покриття, у зв`язку з чим рух транспорту на цій ділянці буде припинено повністю.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Крім того, з 29 по 30 червня на відтинку дороги - з`їзд з Південного мосту на Столичне шосе в напрямку села Корчувате (Голосіївський район) - проводитимуться ремонтні роботи з відновлення захисного шару і асфальтобетонного покриття.

У зв`язку з цим на вказаній ділянці:

- 29 червня з 21.00 до 24.00 – часткове обмеження руху транспорту;

- з 24.00 29 червня до 06.00 30 червня - повне обмеження руху.