Постраждала у кривавій ДТП у Харкові Жанна Власенко стала мамою - ЗМІ

Постраждала у смертельній аварії на вулиці Сумській Жанна Власенко у середу народила доньку.

Постраждала у смертельній аварії на вулиці Сумській Власенко Жанна народила доньку, повідомляє Сегодня.uа. Подія сталася 24 січня.

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"Кесарів у середу робили. Дочка відчуває себе досить непогано, але є ще нюанси по здоров'ю. Знаходимося в лікарні, здаємо аналізи і спостерігаємося", – розповіла Жанна.

Як повідомляв УНІАН, Жанна Власенко 18 жовтня 2017 року разом з іншими пішоходами стала жертвою страшної аварії. На швидкості автомобіль Lexus під керуванням 20-річної Олени Зайцевої влетів у натовп людей. В результаті аварії загинуло шість осіб, ще п'ятеро потрапили до лікарні.

На момент ДТП Жанна перебувала на шостому місяці вагітності. На щастя, медикам вдалося врятувати і майбутню маму, і дитину.

23 листопада Жанну виписали з лікарні. Вона майже три тижні провела в медикаментозній комі.