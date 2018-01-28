Постраждала у кривавій ДТП у Харкові Жанна Власенко стала мамою - ЗМІ

18:00, 28 січня 2018
Суспільство
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фото npu.gov.ua

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"Кесарів у середу робили. Дочка відчуває себе досить непогано, але є ще нюанси по здоров'ю. Знаходимося в лікарні, здаємо аналізи і спостерігаємося", – розповіла Жанна.

Як повідомляв УНІАН, Жанна Власенко 18 жовтня 2017 року разом з іншими пішоходами стала жертвою страшної аварії. На швидкості автомобіль Lexus під керуванням 20-річної Олени Зайцевої влетів у натовп людей. В результаті аварії загинуло шість осіб, ще п'ятеро потрапили до лікарні.

На момент ДТП Жанна перебувала на шостому місяці вагітності. На щастя, медикам вдалося врятувати і майбутню маму, і дитину.

23 листопада Жанну виписали з лікарні. Вона майже три тижні провела в медикаментозній комі.

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Теги: #ДТП у Харкові 18 жовтня#справа зайцевої#ДТП у Харкові на Сумській