Кривава ДТП у Харкові: поліція відкрила справу проти автошколи, в якій навчалася Зайцева

У Харкові поліція виділила в окреме кримінальне провадження матеріали щодо автошколи, у якій навчалася підозрювана у скоєнні смертельної ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова Олена Зайцева.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сьогодні, 27 грудня, заявив заступник начальника – начальник слідчого управління ГУ НП України в Харківській області Сергій Чиж.

Він додав, що кримінальне провадження зареєстроване за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

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Чиж також додав, що слідчі не знайшли підтвердження інформації про те, що начебто перед зіткненням із Volkswagen Зайцева брала участь у так званих вуличних гонках.

«Дана інформація не підтвердилася», - сказав він.

Чиж також додав, що продовження терміну досудового розслідування пов'язане із клопотаннями про проведення судово-медичних експертиз, які заявив один із адвокатів підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Київський райсуд Харкова продовжив двом підозрюваним у скоєнні ДТП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2018 року.