На львівському вокзалі музичним флешмобом відзначили 100-річчя подвигу Героїв Крут (фоторепортаж, відео)

У загальноукраїнському флешмобі взяли участь два військові оркестри та хорова капела «Трембіта».

До 100-річчя подвигу бою під Крутами у касовій залі залізничного вокзалу оркестри Національної Сухопутньої академії ім. П. Сагайдачного та Національної гвардії разом із хоровою капелою України «Трембіта» виконали одразу декілька композицій.

Як пише Zaxid.net, музиканти у маршовому стилі заспівали пісню «Сто бійців», в якій описуються події під Крутами та події сучасності. Також виконали твір «Крути», «За Україну, за її волю», козацькі, стрілецькі та пісні УПА. А виступ завершили гімном України.

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«Частина людей запитує, що саме тут відбувається, але більшість знає цей подвиг. Це річниця 100-річчя Героїв Крут. І це проводиться не тільки у Львові, але й великих обласних центрах, у столиці України», – зазначив військовий диригент Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного Богдан Катриняк.