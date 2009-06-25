Мер Києва: Євро-2012 може опинитися під загрозою

Проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 може опинитися під загрозою за браком фінансування інфраструктурних проектів Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на нараді з питань підготовки Києва до Євро-2012 за участю Президента України.

«Євро-2012 може бути під загрозою, якщо тільки фінансування транспортної інфраструктури міста Києва залишиться в тому ж стані, як сьогодні. А тому, що з бюджету Києва до держбюджету було вилучено 7,5 млрд. грн., що приблизно половина всіх грошей, які були у нас у минулому році. Це катастрофа», – сказав він.

Мер Києва зазначив, що фінансування об`єктів дорожньої інфраструктури «практично на нулі».

Йдеться про Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, транспортну розв`язку на Московській площі, Червоноармійську лінію метрополітену, а також другу нитку головного каналізаційного колектора, без завершення будівництва якого неможливе введення в експлуатацію НСК «Олімпійський».

За словами Л.Черновецького, на фінансування цих об`єктів в 2009 році необхідно 1 млрд. 130 млн. грн.

Мер Києва пропонує вирішити питання фінансування інфраструктурних проектів за рахунок зменшення цього року об`єму вилучення коштів з місцевого бюджету в державний.