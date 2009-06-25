Військовий загинув, крадучи шифер

У Чернігівській області під час крадіжки шиферу загинув 23-річний військовослужбовець.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, до чергової частини Чернігівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя Чернігова про, те що з даху колишнього складу отрутохімікатів в Анисові Чернігівського району впав чоловік. На місце пригоди негайно була направлена слідчо-оперативна група.

Співробітники міліції з`ясували, що четверо військовослужбовців вирішили вкрасти шифер з даху складу з метою продажу. Вночі, під час здійснення крадіжки, один з них зірвався з даху і впав на бетонну підлогу.