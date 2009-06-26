Тимошенко пояснила, на яких умовах дозволить створювати ВЕЗ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує створення в Україні вільних економічних зон (ВЕЗ), але лише в тому випадку, якщо при них існуватимуть митні зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на прес-конференції у Львові.

«Якщо ВЕЗ має митну зону, вона має право на життя, інакше це нелогічно, якщо продукція без оподаткування надходитиме на внутрішній ринок», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що у вільних економічних зонах не оподатковується лише продукція, що йде на експорт. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо буде прийнято закон про організацію митних зон при ВЕЗ, то БЮТ підтримає створення вільних економічних зон в Україні.

Крім того, прем`єр підкреслила, що перш за все ВЕЗ потрібно створювати на депресивних територіях.

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», в якому дано визначення депресивної території. Відповідно до закону, це регіон або його частина (район, місто республіканського (Крим) і обласного значення або декілька районів, міст республіканського (Крим) і обласного значення), рівень розвитку яких за показниками є найнижчим або значно нижчим рівня розвитку територій відповідної групи.