Міноборони проводить службове розслідування загибелі курсанта університету Повітряних сил у Харкові
Військова служба правопорядку та Головна інспекція Міністерства оборони проводять службове розслідування за фактом загибелі курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
У відомстві наголосили, що має бути ретельно перевірено «стан військової дисципліни, організації навчального процесу та умов проходження служби курсантами зазначеного військового навчального закладу».
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Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Харкові внаслідок вогнепального поранення загинув курсант університету ПС ЗСУ імені Івана Кожедуба. За даними поліції, загибель 20-річного курсанта розслідується як самогубство.
За висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови. Поліцейські встановлюють усі обставини події.