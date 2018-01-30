Міноборони проводить службове розслідування загибелі курсанта університету Повітряних сил у Харкові

17:41, 30 січня 2018
Суспільство
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У Міноборони хочуть провести ретельну перевірку / фото vnz.univ.kiev.ua

Військова служба правопорядку та Головна інспекція Міністерства оборони проводять службове розслідування за фактом загибелі курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У відомстві наголосили, що має бути ретельно перевірено «стан військової дисципліни, організації навчального процесу та умов проходження служби курсантами зазначеного військового навчального закладу».

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Харкові внаслідок вогнепального поранення загинув курсант університету ПС ЗСУ імені Івана Кожедуба. За даними поліції, загибель 20-річного курсанта розслідується як самогубство.

За висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Теги: #загибель курсанта у Харкові#Міноборони курсант