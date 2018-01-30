Міноборони проводить службове розслідування загибелі курсанта університету Повітряних сил у Харкові

Мета перевірки - вивчити стан військової дисципліни, організації навчального процесу та умов проходження служби курсантами.

Військова служба правопорядку та Головна інспекція Міністерства оборони проводять службове розслідування за фактом загибелі курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У відомстві наголосили, що має бути ретельно перевірено «стан військової дисципліни, організації навчального процесу та умов проходження служби курсантами зазначеного військового навчального закладу».

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Харкові внаслідок вогнепального поранення загинув курсант університету ПС ЗСУ імені Івана Кожедуба. За даними поліції, загибель 20-річного курсанта розслідується як самогубство.

За висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення голови. Поліцейські встановлюють усі обставини події.