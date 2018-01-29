В університеті Повітряних Сил у Харкові знайшли застреленим курсанта

Однією з версій слідства є самогубство.

У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант.

Як повідомили у прес-службі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, 28 січня близько 21. 30 у Харківському національному університеті Повітряних Сил було виявлено без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету.

"За даним фактом керівництвом видового вишу призначено службове розслідування. Однією із версій слідства, яке на даний час розглядається правоохоронними органами - самогубство військовослужбовця. Наразі тривають слідчі дії, обставини загибелі з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року у цьому ж університеті розгорівся скандал через підозру ректора ВНЗ у розтраті державних коштів.