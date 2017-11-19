Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави - Порошенко

Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко з нагоди 20-річчя польоту у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

«20 років тому у цей день відбулася історична подія для незалежної України – Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля «Колумбія» здійснив політ у космос. З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави. Ракето-носії українського виробництва виводять на навколоземну орбіту космічні апарати та супутники з різних країн по всьому світу, а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Канада домовилися про співпрацю в освоєнні космосу.