У Житомирі Марина Порошенко провела зустріч з головами ОТГ
13:05, 31 січня 2018Суспільство
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Також в планах робочого візиту Марини Порошенко - візит до Центру реабілітації дітей дошкільного віку.
Марина Порошенко прибула до Житомира / фото УНІАН
Сьогодні, 31 січня, дружина Президента України Марина Порошенко з робочим візитом перебуває на Житомирщині.
Як передає кореспондент УНІАН, Марина Порошенко провела зустріч щодо створення системи інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області.
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Участь у заході взяли голови об’єднаних громад та райдержадміністрацій області. Зустріч відбулась у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі, що на вулиці Михайлівській.
Також в планах робочого візиту Марини Порошенко - візит до Центру реабілітації дітей дошкільного віку та ознайомлення із системою надання послуг цим закладом.
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