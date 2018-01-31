У Житомирі Марина Порошенко провела зустріч з головами ОТГ

Також в планах робочого візиту Марини Порошенко - візит до Центру реабілітації дітей дошкільного віку.

Сьогодні, 31 січня, дружина Президента України Марина Порошенко з робочим візитом перебуває на Житомирщині.

Як передає кореспондент УНІАН, Марина Порошенко провела зустріч щодо створення системи інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області.

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Участь у заході взяли голови об’єднаних громад та райдержадміністрацій області. Зустріч відбулась у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі, що на вулиці Михайлівській.

Також в планах робочого візиту Марини Порошенко - візит до Центру реабілітації дітей дошкільного віку та ознайомлення із системою надання послуг цим закладом.