Українська співачка, яка втекла до Росії, похвалилася черговими успіхами

Альбом Світлани Лободи став найкращим за останні п'ять років серед сучасної російської поп-музики.

Одіозна українська співачка Світлана Лобода, яка останнім часом активно будує свою кар'єру в Росії, похвалилася черговими досягненнями в РФ.

У своєму Instagram-акаунті Лобода повідомила, що її альбом став найкращим за останні п'ять років серед сучасної російської поп-музики.

"H2LO" (новий альбом співачки, - ред.) - кращий альбом за останні 5 років на думку передплатників сторінки "Російська музика", - радісно повідомила Лобода.

Крім того, її новий кліп на пісню "Случайная" визнали в Росії кращим кліпом січня.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак, Лобода і Каменських "засвітилися" на врученні російської премії.