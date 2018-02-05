Засідання суду по апеляційній скарзі архітекторів Горбаня та Шемотюка перенесено на 13.45 (фото)

Архітекторів Олександра Горбаня, Олексія Шемотюка, яких звинувачують у підпалі культової споруди УПЦ МП на вулиці Володимирській, 2, у Києві готові взяти на поруки 10 народних депутатів.

Засідання колегії Апеляційного суду Києва у справі оскарження запобіжного заходу для Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, перенесено на 13.45 у зв’язку з тим, що на даний час до суду не надійшли матеріали справи із суду першої інстанції.

Як повідомила журналістам народний депутат Оксана Корчинська, архітекторів готові взяти на поруки 10 народних депутатів.

На засідання Апеляційного суду прийшли народні депутати Світлана Заліщук, Олег Барна, Оксана Корчинська та ще декілька депутатів ВР. Всі вони готові взяти на поруки підозрюваних у навмисному підпалі.

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Як повідомляв УНІАН, за спробу підпалу у ніч на 25 січня релігійної споруди УПЦ МП, яка розташована поблизу Національного музею історії України, поліція затримала двох киян 33- та 36 років, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Пізніше з’ясувалося, що затриманими є архітектори Олександр Горбань та Олексій Шемотюк. Вони стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної місцевості.

27 січня суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька обрала Шемотюку і Горбаню найсуворіший запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави в 2,2 млн грн кожному.

3 лютого біля Національного музею історії України до сотні активістів провели акцію з вимогою звільнити заарештованих архітекторів.