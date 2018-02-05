У Дніпрі функціонує унікальний пересувний музей АТО

Найбільшою цінністю є прапори України, які люди потайки вивозили з окупованих територій, загалом музей налічує понад 200 експонатів.

У Дніпрі організували унікальний пересувний музей АТО, в колекції якого кілька сотень експонатів, що були знайдені у місцях боїв на Сході країни.

Про розповів директор громадської організації "Пошук Дніпро" Андрій Біжко, інформує "Дніпроград". З перших днів війни на Сході країни небайдужі українці організували загони пошукових груп, які виїжджали в зону бойових дій та шукали зниклих безвісти та тіла загиблих військових.

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"Разом з тим ми знаходили й "німих свідків" тих страшних подій. Це згорілі жетони, погони, шеврони бійців, які загинули, також ми маємо фрагменти "Градів", якими обстрілювали українських військових. Найбільшою цінністю є прапори України, які люди потайки вивозили з окупованих територій, деякі стяги пошматовані, прострілені та обгорілі. Загалом музей налічує понад 200 експонатів", - розповів Андрій Біжко.

Активісти вже побували з пересувною виставкою в Підгородньому, Кривому Розі та Дніпрі. Також Андрій Біжко закликає до співпраці школи та громадські організації.

Раніше в музеї Дніпра представили раритетні новорічні подарунки.