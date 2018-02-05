Суд звільнив архітектора Шемотюк на поруки нардепів і представника Генштабу ЗСУ

Суд зобов’язав підозрюваного здати паспорти та інші документи, що дають право в’їзду/виїзду з України.

Апеляційний суд Києва звільнив підозрюваного у спробі підпалу в центрі столиці споруди УПЦ МП архітектора Олексія Шемотюка з-під варти на особисті поруки народних депутатів та представника Генерального штабу Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, також суд зобов’язав підозрюваного здати паспорти та інші документи, що дають йому право в’їзду/виїзду з України.

Крім того, Шемотюк зобов’язаний перебувати в Києві та без дозволу слідчого не залишати місто.

Присутні на засіданні суду активісти і товариші Шемотюка зустріли це рішення схвальними вигуками.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні колегія суддів Апеляційного суду Києва задовольнила клопотання архітектора Олександра Горбаня та змінила йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисті поруки народних депутатів.

Архітекторів-киян Горбаня і Шемотюка поліція затримала у ніч на 25 січня за спробу підпалу релігійної споруди УПЦ МП, яка розташована поблизу Національного музею історії України. Вони стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної місцевості.

27 січня суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька обрала Шемотюку і Горбаню найсуворіший запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави в 2,2 млн грн кожному.

3 лютого біля Національного музею історії України до сотні активістів провели акцію з вимогою звільнити заарештованих архітекторів.