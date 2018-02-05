У Харкові засудили до довічного ув'язнення вбивцю-расиста

Також чоловіка визнали винним у серії замахів на тлі расової нетерпимості, внаслідок яких постраждало 6 осіб.

У Харкові за скоєння серії замахів, а також вбивство через расову нетерпимість суд присудив 27-річному чоловіку довічне ув'язнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 5 лютого, ухвалив Дзержинський райсуд Харкова.

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За інформацією процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора місцевої прокуратури Владлена Слона, обвинуваченого засуджено до найвищої міри покарання - довічного позбавлення волі за скоєння серії замахів на вбивство з мотивів расової нетерпимості, вбивство та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 13, 14 ч. 2 ст. 115, п.п. 4, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Прокуратура довела у суді 4 замахи на вбивство, вчинені протягом квітня-травня 2012 року. Під час нападів постраждало 6 осіб.

За даними слідства, молодий чоловік ще з 2010 року почав цікавитися ідеями нацизму, базовим постулатом якого є пропаганда расової та національної дискримінації і нетерпимості. Уже навесні 2012 року він вирішив втілити ідеї вчення в життя.

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Мешканець Дергачівського району біля станцій метро вистежував африканців, або мешканців арабських країн, які, на його думку, не змогли б вчинити значного опору. Зловмисник переслідував їх якийсь час, а потім у малолюдних місцях нападав ззаду з ножем. Всі постраждалі вижили у результаті своєчасно наданої медичної допомоги.

Підсудний довів до завершення лише один напад. У районі залізничної зупинки «Північний пост» він наніс чисельні ножові поранення чоловіку, від яких той помер на місці. Причиною агресії стало наполегливе бажання жертви пригостити засудженого спиртним.

Уже після затримання, під час обшуку вдома, у злочинця, окрім літератури та символіки, що пропагує нацизм, були знайдені осколково-фугасний снаряд і димова шашка.

Під час досудового слідства молодий чоловік свою провину визнав, але під часу судового розгляду від своїх свідчень відмовився і запевнив, що давав їх під тиском. Ці висловлювання не знайшли свого об’єктивного підтвердження. На судових засіданнях чоловік поводився зухвало та неадекватно, ображав учасників процесу. За клопотанням прокуратури суд призначив зловмиснику судово-психіатричну експертизу, за результатами якої чоловіка визнано осудним.

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У листопаді 2013 року Дзержинський районний суд Харкова визнав його винним за серію замахів на вбивство та зберігання боєприпасів і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Прокуратура не погодилась з м’яким покаранням та оскаржила вирок. Понад 4 роки тривали судові тяганини. Справа пройшла апеляційну, касаційну та знову апеляційну судові інстанції, після чого знову повернулася до районного суду.

Наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Як повідомляв УНІАН, чоловік в Італії влаштував стрілянину, внаслідок якої постраждало щонайменше троє. Всі поранені стрільцем особи були вихідцями з африканських країн. Загалом відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Поліція країни зазначає, що злочин може мати расистські мотиви.