Журналісти показали, який вигляд матиме відреставрований Будинок профспілок у Києві (відео)

Третину будівлі доведеться віддати інвесторам за відбудову приміщення, розповіли журналісти.

Вже третій рік у Будинку профспілок тривають відновлювальні роботи, нині будівельники фактично вже на фінішній прямій.

Читайте такожФасад Будинку профспілок у Києві відкриють на початку березня

Частина приміщення навіть опалюється, її обіцяють здати в експлуатацію вже за пару місяців. Журналісти ТСН пройшлися поверхами легендарної будівлі.

За їхніми словами, на місці електронного табло з'явиться український Біг-Бен - механічний годинник. Усередині все має бути так, як і до пожежі. Також у будівлі буде кімната пам'яті.

Як повідомляв УНІАН, столичний Будинок профспілок згорів у лютому 2014 року під час масових акцій протесту в Києві. Будівля на Майдані Незалежності використовувалася активістами як штаб Національного опору.