Журналісти показали, який вигляд матиме відреставрований Будинок профспілок у Києві (відео)
20:41, 05 лютого 2018Суспільство
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Третину будівлі доведеться віддати інвесторам за відбудову приміщення, розповіли журналісти.
Український Біг-Бен та кімната пам’яті: як виглядатиме відреставрований Будинок профспілок
Вже третій рік у Будинку профспілок тривають відновлювальні роботи, нині будівельники фактично вже на фінішній прямій.
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Частина приміщення навіть опалюється, її обіцяють здати в експлуатацію вже за пару місяців. Журналісти ТСН пройшлися поверхами легендарної будівлі.
За їхніми словами, на місці електронного табло з'явиться український Біг-Бен - механічний годинник. Усередині все має бути так, як і до пожежі. Також у будівлі буде кімната пам'яті.
Як повідомляв УНІАН, столичний Будинок профспілок згорів у лютому 2014 року під час масових акцій протесту в Києві. Будівля на Майдані Незалежності використовувалася активістами як штаб Національного опору.
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