Заступник Генпрокурора: версія Лозінського не витримує критики

Рішення щодо подання до Верховної Ради про позбавлення імунітету народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО прийме генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

Про це в коментарі газеті «Сегодня»повідомив заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

Видання нагадує, що у понеділок у Києві були взяті під варту начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ і прокурор того ж району Євген ГОРБЕНКО. «Після спілкування в Кіровограді ми доставили їх до Києва, ретельно допитали і переконалися, що версія агресивної поведінки Олійника, яку правоохоронці разом із нардепом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ висували раніше, не витримує критики, - сказав Р.КУЗЬМІН. - Дані, що є в нашому розпорядженні, свідчать про те, що ГОРБЕНКО і КОВАЛЬСЬКИЙ були причетні до загибелі Олійника. У цій справі допитано вже понад 750 чоловік...».

Як пише “Сьогодні”, В.ЛОЗІНСЬКИЙ звернувся до ГПУ з проханням внести на розгляд Ради подання про позбавлення його депутатського імунітету, і БЮТ вже заявив, що це подання підтримає. «Рішення про подання у ВР прийматиме особисто МЕДВЕДЬКО, який після відпустки виходить на службу у вівторок, 30 червня», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Помічник народного депутата Василь КЕШМАН прокоментував бажання В.ЛОЗІНСЬКОГО відмовитися від недоторканності як підтвердження невинності. «Це особиста ініціатива нардепа, який не перешкоджав слідчим діям раніше і не чинить перешкод зараз», - сказав він. Проте Р.КУЗЬМІН з цим не згоден. «Ми викликали ЛОЗІНСЬКОГО для надання свідчень 28 червня, але той не з`явився без пояснення причин. Позбувшись депутатського імунітету, він значно полегшить роботу слідства...», – зазначив заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про продовження терміну затримання колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА і начальника райвідділу міліції цього ж району Михайла КОВАЛЬСЬКОГО до 10 діб - до 6 липня.

16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Є.ГОРБЕНКОМ і М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний В.Олійник.

Слідчі Генеральної прокуратури затримали Є.ГОРБЕНКА і М.КОВАЛЬСЬКОГО у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України.