Резонансна ДТП в Харкові: з обвинувачення Зайцевої "зникли" згадувані опіати (відео)

Слідчі пояснили, що довести вживання наркотичних речовин підозрюваною не зуміли.

У Харкові вперше в судовій залі зустрілися підозрювані у справі про страшну ДТП на Сумській 20-річна Олена Зайцева і 49-річний Геннадій Дронов. Підготовче засідання тривало більше чотирьох годин.

Читайте такожАдвокат Дронова на засіданні виступив проти призначення розгляду справи по суті Як вдалося з'ясувати, в обвинувальному акті слідство вважає винними обох учасників ДТП. За висновком слідчого, Зайцева на швидкості, вище дозволеної, виїхала на перехрестя вже на жовтий сигнал світлофора. Дронову також інкримінується виїзд на жовтий і те, що він не помітив авто Зайцевої, йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому в обвинувальному акті немає згадок про опіати, які виявили в організмі Зайцевої після аварії. У прокуратурі підтвердили, що наркотичне сп'яніння вони довести не змогли.

Водіїв позашляховиків привезли до суду в наручниках, з пресою обидва спілкуватися відмовилися. До суду прийшли потерпілі та їхні представники – шестеро родичів загиблих і стільки ж тих, хто вижив і отримав травми. Вони пояснили, що хочуть справедливого рішення, а як мінімум три сім'ї, які втратили в аварії рідних, збираються вимагати компенсацій у мільйон гривень кожному. "Ми будемо подавати цивільний позов", - повідомила родичка загиблої Тіна Шевцова. "Це резонансне ДТП. Сподіваюся, що все буде справедливо", - сказав батько загиблої Микола Пономаренко.

На засіданні суд розглядав клопотання сторін: адвокати Зайцевої не заперечують проти того, щоб нарешті почати слухати справу по суті, а от захист Дронова вважає, що починати передчасно. "Позиція Зайцевої не змінилася – вона вину визнає повністю", - запевнила Юлія Козир. "Вважаємо, що в даний час це питання передчасне, адже захист має низку клопотань, тобто право оскаржувати дії та бездіяльність слідчого, прокурора", - пояснив Сергій Перепелиця.

Після з'ясування позицій сторін суддя віддалився в дорадчу кімнату, де повинен вирішити, чи почати розгляд справи по суті, чи повернути обвинувальний акт у прокуратуру. Також йому слід визначити, чи залишити під вартою обох підозрюваних. Своє рішення суддя оголосить у середу о 14:00 годині.