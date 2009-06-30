Група студентів інституту фізкультури займалися розбоєм

У Донецьку затримано групу студентів Донецького державного інституту здоров`я, фізичного виховання і спорту, які займалися розбоєм у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Цього тижня була затримана група студентів інституту фізкультури, які займалися розбоєм на території міста», – сказав він, уточнивши, що «двоє осіб арештовано, іншими зараз займаються органи внутрішніх справ. За попередніми даними, до банди входили п’ятеро осіб».

На думку О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, злочинна діяльність студентів пов`язана, перш за все, із тим, що у виші не проводилася належна виховна робота. «Це ще раз говорить про те, що у вищому навчальному закладі виховна робота проводиться не на достатньо високому рівні. За професійними якостями ми готуємо фахівців, але в першу чергу ми повинні готувати гідних членів українського суспільства… На жаль, це не вдається», – зазначив мер Донецька.