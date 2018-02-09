Житомирські прикордонники та поліція затримали у зоні відчуження ЧАЕС туриста-екстремала з Азербайджану

Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.​

У Київській області прикордонники Житомирського загону та правоохоронці Національної поліції вчора виявили туриста-екстремала з Азербайджану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, чоловік намагався потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

«Правопорушником виявився екстремальний турист - громадянин Азербайджану, який намагався незаконно потрапити в зону відчуження», - уточнили у відомстві.

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Відносно затриманого складено адміністративний протокол за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.​