На Житомирщині розробляють нову стратегію розвитку культури

Обговорення перших кроків стратегії відбулося сьогодні, 9 лютого, за участю голови ОДА Ігоря Гундича.

На Житомирщині іде активна робота зі створення стратегії розвитку культури, прототип якої можна буде використовувати як приклад у різних областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, обговорення перших кроків стратегії відбулося сьогодні, 9 лютого, за участю голови ОДА Ігоря Гундича, голови обласної ради Володимира Ширми, Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, культурних менеджерів, архітекторів та представників установ культурної сфери.

Результатом створення стратегії буде не лише розвиток культури на Житомирщині, але і прототип розвитку культури загалом, який інші області зможуть брати за приклад», – зазначив архітектор Павло Гудимов.

Архітектор Андрій Хір, культурні менеджери Людмила Зубко та Гудимов показали своє бачення розвитку культурного середовища на Житомирщині.

«Ми маємо шанс зробити стартап, який допоможе сформулювати багато нових напрямків: втримати і розвивати населення, нові робочі місця, підняття інтелектуального рівня та рівня життя. У нас є сьогодні перша, поверхнева концепція. Ми хочемо консолідовано – усі культурні діячі, експерти, менеджери – сформулювати процес створення Житомирщини як культурного центру, отримати базове фінансування і рухати далі, щоб за рік-півтора побачити перші результати», – додав Гудимов.

Також він акцентував увагу на тому, що у цьому процесі потрібно буде багато радитися, в тому числі - і з громадськістю.

Як зазначив Андрій Хір, у Житомирі одними з перших кроків у новій стратегії можуть бути реформування краєзнавчого музею, приміщення магістрату, обласного драматичного театру, які мають наповнитися громадським простором. Також йдеться про розділення експозицій обласного краєзнавчого музею на картинну галерею і музей природи, а також про реформування кінотеатру «Космос».

Людмила Зубко наголосила на необхідності створення культурного центру як простору, де могли б збиратися різні групи населення і вирішувати питання співпраці з об’єднаними громадами, представниками бізнесу та освіти.

Про те, що в області створюють Житомирський інформаційно-культурно-туристичний центр, повідомив Гундич.

«Стратегію розвитку культури ми маємо розглядати в цілому – не лише місто Житомир або окремі культурні об’єкти. Ми створюємо, наприклад, Житомирський інформаційно-культурно-туристичний центр, де будуть працювати люди над виконанням певних завдань, а над ними будуть ті, хто буде вказувати, в якому напрямку рухатися. Тоді буде результат. Розробляючи нову стратегію, потрібно показувати маршрут руху туристів, схему об’єктів, які будуть пов’язані між собою», – зазначив голова облдержадміністрації.

Також за словами в.о. начальника управління культури та туризму ОДА Тетяни Парфентієвої, саме культура має підносити рівень українського суспільства на новий рівень. «Ми сьогодні говоримо про ту культуру, яка має силу трансформації суспільства та може вивести і Житомирщину, і Україну на новий рівень. На сучасному етапі ми маємо зробити так, щоб саме культура підняла рівень розвитку суспільства», – зазначила вона.