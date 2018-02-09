Документи для створення 5 інклюзивно-ресурсних центрів вже затвердили під час сесій у районах Житомирщини

19:02, 09 лютого 2018
Суспільство
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Документи для створення 5 інклюзивно-ресурсних центрів вже затвердили під час сесій у районах Житомирської області

Керівники об’єднаних територіальних громад та районних рад розпочали підготовку до створення 30 інклюзивно-ресурсних центрів на Житомирщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазанчається у повідомленні,  керівники об’єднаних територіальних громад та районних рад розпочали підготовку до створення 30 інклюзивно-ресурсних центрів на Житомирщині. Так, документи для створення 5  таких центрів затвердили на сесіях місцевих рад, ще для 25  – уже визначили місце розташування та готують необхідні документи.

"Наразі вже документи для створення 5 інклюзивно-ресурсних центрів затвердили на сесіях місцевих рад – Житомирської, Ємільчинської, Чуднівської районних рад, Білокоровицької селищної та Новоград-Волинської міської рад. Голови громад остаточно визначились із місцезнаходженням ще 25  центрів та наразі готують статут та інші необхідні документи для затвердження їх на сесіях у лютому та березні», – йдеться у повідомленні  управління освіти і науки ОДА.

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Інклюзивно-ресурсні центри будуть обслуговувати дітей віком 2-18 років. Вони консультуватимуть і розподілятимуть учнів по шкільних закладах, а також супроводжуватимуть протягом навчання і надаватимуть корекційно-педагогічні послуги. Система таких центрів охоплюватиме усіх дітей з особливими освітніми потребами на первинному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня дружина президента України Марина Порошенко з робочим візитом  перебувала  на Житомирщині. Марина Порошенко провела зустріч щодо створення системи інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області. Участь у заході взяли  голови об’єднаних громад та райдержадміністрацій області. Зустріч відбулась у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі.

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Теги: #Інклюзивно-ресурсні центри#самоврядування у Житомирі#освіта на Житомирщині