Документи для створення 5 інклюзивно-ресурсних центрів вже затвердили під час сесій у районах Житомирщини

Інклюзивно-ресурсні центри будуть обслуговувати дітей віком 2-18 років.

Керівники об’єднаних територіальних громад та районних рад розпочали підготовку до створення 30 інклюзивно-ресурсних центрів на Житомирщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазанчається у повідомленні, керівники об’єднаних територіальних громад та районних рад розпочали підготовку до створення 30 інклюзивно-ресурсних центрів на Житомирщині. Так, документи для створення 5 таких центрів затвердили на сесіях місцевих рад, ще для 25 – уже визначили місце розташування та готують необхідні документи.

"Наразі вже документи для створення 5 інклюзивно-ресурсних центрів затвердили на сесіях місцевих рад – Житомирської, Ємільчинської, Чуднівської районних рад, Білокоровицької селищної та Новоград-Волинської міської рад. Голови громад остаточно визначились із місцезнаходженням ще 25 центрів та наразі готують статут та інші необхідні документи для затвердження їх на сесіях у лютому та березні», – йдеться у повідомленні управління освіти і науки ОДА.

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Інклюзивно-ресурсні центри будуть обслуговувати дітей віком 2-18 років. Вони консультуватимуть і розподілятимуть учнів по шкільних закладах, а також супроводжуватимуть протягом навчання і надаватимуть корекційно-педагогічні послуги. Система таких центрів охоплюватиме усіх дітей з особливими освітніми потребами на первинному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня дружина президента України Марина Порошенко з робочим візитом перебувала на Житомирщині. Марина Порошенко провела зустріч щодо створення системи інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області. Участь у заході взяли голови об’єднаних громад та райдержадміністрацій області. Зустріч відбулась у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі.