За допомогою троса рятувальники розвернули вантажівку та трохи відбуксирувавши допомогли їй продовжити рух.

На Житомирщині рятувальники тричі за добу надавали допомогу водіям, які опинилися у снігових заметах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

10 лютого о 18:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Вчорайше Ружинського району вантажний автомобіль перекрив рух транспорту на проїжджій частині, та необхідна допомога рятувальників.

На місці події з’ясувалося, що вантажівка намагалася виїхати вгору по похилій дорозі, однак через погодні умови її занесло і великогабаритна автівка перекрила рух іншим транспортним засобам.

Читайте такожРятувальники за добу звільнили зі снігового полону понад 6,5 тис. автомобілів

За допомогою троса рятувальники розвернули вантажівку та трохи відбуксирувавши допомогли їй продовжити рух.

Аналогічну допомогу ружинські фахівці ДСНС надали на тому ж місці у селі Вчорайше але вже о 00:20.

Цієї ж доби у Житомирі рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області вилучили зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, який не міг виїхати з вулички на головну дорогу.