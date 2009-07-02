Як продаються заміські котеджі

Незважаючи на незначне пожвавлення ринку, кількість угод із продажу заміських котеджів залишається вдвічі меншою докризового показника, пише тижневик «Коментарі:».

«Якщо в січні-лютому в котеджних містечках продавалося близько 25 будинків на місяць, до квітня кількість угод виросла до 50, у травні - 60, а в червні склала 55. Але якщо в 2008 році сумарно було продано майже 1,3 тис. домоволодінь (у котеджних селищах Київської області), то цього року - не більше 600-700 будинків», - розповів виданню директор з маркетингу компанії SV Development Володимир СТЕПЕНКО.

Як пояснюють експерти, покупці чекають, що до осені гривня знову девальвує й піде новий оберт здешевлення нерухомості в доларовому еквіваленті.

«Тільки за останні півроку стагнації ринку нерухомості ціни на котеджі еліт-класу в середньому впали на 25–45%, бізнес-класу — на 25–35%, економ-класу — на 15–25%. До початку травня 2009 року середня вартість 1 кв. м у котеджному містечку Київської області становило 1645 доларів, що на 21% нижче, ніж у грудні 2008 р., і на 30% нижче, ніж у травні 2008 року», — констатує директор компанії «Траєкторія» Ірина ГОЛОВНЄВА. Наступного ж року, на думку експертів, ціни на котеджі можуть упасти ще на 30–50%.

При цьому, відзначає видання, потенційні домовласники виявляють небувалу раніше вимогливість, бажаючи одержувати за свої гроші всі доступні блага. «Найбільший попит сьогодні на котеджі економ-класу площею до 200 кв. м у ціновому діапазоні 150-200 тис. дол. із земельною ділянкою шість-вісім соток. Причому запити покупців розширилися: за цю ціну клієнт хоче жити в облаштованому котеджному містечку з об`єктами соціальної інфраструктури й зручною транспортною розв`язкою. Таких пропозицій на ринку сьогодні небагато», - пояснила І.ГОЛОВНЄВА.

Щоб мотивувати покупців, пишуть «Коментарі:», забудовники готові надавати знижки від 5 до 15% від стартової ціни, залежно від розміру першого внеску. Крім того, за прогнозами експертів, найближчим часом на ринку стануть популярними схеми безвідсоткової розстрочки на період добудування об’єктів і їхнього заселення, а також програми здачі котеджів в оренду з правом подальшого викупу або обміну житла в Києві на котеджі в селищах.

Зараз, за даними «Коментарів:», у Київській області на етапі будівництва перебувають 63 котеджні селища із загальною кількістю домоволодінь близько 9 тис. Ще майже 30 котеджних селищ (понад 8 тис. домоволодінь) перебувають на стадії проектування, і більше 20 — на рівні розробки концептуальних рішень. При цьому лише в 20 містечках, які перебувають на етапі будівництва, об’єкти зараз пропонуються до продажу. Реальні продажі, за даними «Коментарів:», мають місце у восьми-десяти котеджних містечках. Хоча і в них, як правило, обсяги продажів не перевищують два-п’ять на місяць.