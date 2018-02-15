Будинок для родини закупили за кошти державної субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, а облаштували житло за кошти міського бюджету.

Сьогодні у Житомирі відкрили дитячий будинок сімейного типу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні, у будинку проживає багатодітна родина Зіляк.

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"Світлана - багатодітна мама, яка взяла на виховання шестеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом, Світлана виховує 13 дітей. Четверо з них вже живуть окремо з власними сім'ями", - повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, який привітав родину з новосіллям.

Багатодітка матір розповіла, що відчуває відповідальність за виховання дітей. "Виховання діток приносить мені задоволення, але, в той же час, і відповідальність. Я надзвичайно щаслива, що моя мрія збулась і у нас - велика, дружня родина, яка тепер матиме сучасне житло», - сказала Світлана Зіляк.

Будинок для цієї родини закупили за кошти державної субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, а облаштували житло за кошти міського бюджету. " Сьогодні родина вже відсвяткувала новосілля", - уточнили УНІАН у прес-службі міськради.

Нагадаємо, що у 2017 році з державного бюджету місцевим бюджетам була надана субвенція на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа.