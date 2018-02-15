Оголена Тіна Кароль прикрилася кошеням (фото)

Відверті знімки Тіни Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram серію відвертих селфі.

Читайте такожТіна Кароль показала зворушливу валентинку від свого сина (фото)

Автором знімків виступила український фотограф Соня Плакидюк. На фото співачка зображена у відвертих вбраннях і білизні Calvin Clain, а також плащі Dafna May, і білій чоловічій сорочці.

Знімки були зроблені на Polaroid в одному з готелів Києва.