Оголена Тіна Кароль прикрилася кошеням (фото)

15:22, 15 лютого 2018
Суспільство
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Тіна Кароль топлес сфотографувалася / Instagram

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Автором знімків виступила український фотограф Соня Плакидюк. На фото співачка зображена у відвертих вбраннях і білизні Calvin Clain, а також плащі Dafna May, і білій чоловічій сорочці.

Знімки були зроблені на Polaroid в одному з готелів Києва.

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Теги: #Тіна Кароль фото