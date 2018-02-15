Оголена Тіна Кароль прикрилася кошеням (фото)
15:22, 15 лютого 2018Суспільство
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Відверті знімки Тіни Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль сфотографувалася топлес / Instagram
Тіна Кароль опублікувала у своєму Instagram серію відвертих селфі.
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Автором знімків виступила український фотограф Соня Плакидюк. На фото співачка зображена у відвертих вбраннях і білизні Calvin Clain, а також плащі Dafna May, і білій чоловічій сорочці.
Знімки були зроблені на Polaroid в одному з готелів Києва.
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