Серійних вбивств у «лісі Лозінського» не було - генпрокурор

Інформація про серійні вбивства у мисливському господарстві Голованівського району Кіровоградської області, де 16 червня, ймовірно при співучасті екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, було вбито місцевого жителя, не відповідає дійсності.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Інформація не відповідає дійсності. За моїми даними, у цьому регіоні значилося троє безвісти зниклих. Особу одного встановлено, а двоє перебувають у розшуку», - сказав він.

Вбивство ж місцевого жителя Валерія Олійника генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО вважає одиничним випадком.

«На момент нашої з вами розмови в мене немає даних про те, що це був якийсь потік, що людей вивозили і вбивали. Є одиничний випадок...» - наголосив генпрокурор.