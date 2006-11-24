Бондар припускає, що ФДМУ знову хоче перепродати Криворіжсталь
Та надурити Міттала
Фонд державного майна України направив до Кабінету Міністрів України проект змін до Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідно до яких, при перепродажі реприватизованого об`єкту його колишньому власнику повертаються лише кошти, одержані від його повторного продажу.
Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат України (фракція «Наша Україна») Олександр БОНДАР. На думку парламентарія, таким чином Фонд державного майна готує необхідні зміни в законодавстві для можливого перепродажу «Криворіжсталі».
Народний депутат зазначив, що в законопроекті окремо обговорюється можливість повернення меншої суми, ніж та, що була раніше сплачена колишнім власником, у разі перепродажу об`єкту за меншу ціну.
«Якщо даний законопроект буде ухвалено, і «Криворіжсталь» буде відібрано у теперішнього власника, йому буде повернуто лише ту суму, яка буде одержана при повторному продажу об`єкту, навіть якщо вона буде на порядок менше суми, яку заплатив за підприємство Mittal Steel», - сказав О.БОНДАР.
При цьому, за його словами, сума, одержана від повторного перепродажу “Криворіжсталі”, швидше за все, буде в рази меншою, ніж при продажу підприємства Mittal Steel в 2005 році, оскільки конкурс цього разу буде не відкритим, а проведеним під конкретного покупця, тобто міститиме обмежуючі умови.
За словами О.БОНДАРЯ, внесенням подібних змін до законодавства розв`язується головна проблема, що стоїть сьогодні перед тими, хто добивається перегляду результатів конкурсу по «Криворіжсталі», - повернення грошей її теперішнім власникам. «Головним аргументом, чому «Криворіжсталь» не може бути відібрана сьогодні у теперішнього власника, є те, що у держави просто немає 24 млрд. грн., щоб повернути їх за відібране підприємство», - відзначив депутат. «Після внесення подібних змін сьогоднішньому власнику підприємства можна буде повернути всього декілька мільярдів, одержаних при проведенні повторного конкурсу», - додав народний депутат.
Як відзначив О.БОНДАР, у разі ухвалення подібних змін, фактично, може бути переглянуто в на користь інтересів окремих бізнес-груп будь-який приватизаційний конкурс в Україні. «Не говорячи вже про те, що подібні дії щодо «Криворіжсталі» можуть викликати великий міжнародний скандал», - додав він.
Водночас, за його словами, вся логіка останніх дій керівництва ФДМУ, останні заяви в ЗМІ голови Фонду держмайна Валентини СЕМЕНЮК, а також екс-голови ФДМУ, а нині - народного депутата від Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА свідчить про те, що взято курс саме на повторний перепродаж «Криворіжсталі» з внесенням відповідних змін до чинного законодавства.
Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.
«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.
Майже 90% продукції комбінат поставляє на експорт.