В Україні подорожчають імпортні харчі

15:12, 06 липня 2009
Суспільство
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Через відновлення дії 13%-го ввізного мита

Відновлення дії 13%-го ввізного мита призведе до подорожчання імпортних продуктів харчування на 10-20%. Таку думку у розмові з кореспондентом УНІАН висловила начальник аналітичного відділу консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНИК.

«Це призведе до подорожчання продукції на 10-20%. Якщо імпортер захоче перекласти частину ризиків на себе, то може статися 10%-ве зростання ціни, не більше. Однак це в тому разі, якщо ризики і зменшення прибутку імпортер візьме на себе з огляду на те, що дуже низький рівень продажу, пов`язаний з кризою. Якщо ринок досить затребуваний, то ціни можуть зрости навіть до 20%, і це буде перекладено на кінцевого споживача», - сказала М.КОЛЕСНИК.

При цьому експерт наголосила, що не може чітко сказати, яку групу товарів подорожчання зачепить насамперед. «Це стосується цілої галузі, залежно від конкретної компанії і того, як менеджмент ухвалюватиме рішення», - пояснила вона.

При цьому експерт висловила переконання, що Верховна Рада України не встигне скасувати дію закону про 13%-ве мито на імпорт. «У ВР планується внести законопроект про скасування дії мита, однак, незважаючи на незадоволення з боку СОТ і ЄС, парламент фізично не встигне ухвалити будь-що, щоб скасувати цю норму», - вважає М.КОЛЕСНИК.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 923-VІ «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку з світовою фінансовою кризою». Законом передбачалося введення терміном на шість місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита.

Цим законом Кабінету міністрів надано право зменшувати (відміняти) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита, а також продовжувати застосувати тимчасову процедуру шляхом ухвалення відповідного рішення.

18 березня 2009 року своєю ухвалою Кабінет Міністрів скасував 13-відсоткову надбавку до ввізного мита на всі товари некритичного імпорту, окрім легкових автомобілів і холодильників.

Конституційний Суд своїм рішенням від 23 червня 2009 року визнав неконституційними норми законодавства, згідно з якими Кабінет міністрів може ухвалювати рішення про продовження процедури застосування, зменшенні розміру, скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.

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