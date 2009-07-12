Експерт коментує черговий скандал з ЧФ РФ у Севастополі

Військовослужбовці Чорноморського флоту РФ повинні були узгодити з владою Севастополя перевезення ракет через територію міста.

Про це УНІАН у Москві сказав керівник Центру військового прогнозування Анатолій ЦИГАНОК.

«Я вважаю, що це питання потрібно було узгодити з місцевою владою. Необхідно було зробити так, щоб міліція Севастополя про це знала», - сказав А.ЦИГАНОК.

Він підкреслив, що через те, що цього не було зроблено, виник черговий скандал із питанням базування ЧФ РФ, який не потрібен ані Росії, ані Україні.

А.ЦИГАНОК зазначив, що немає нічого дивовижного в тому, що такий вантаж перевозиться, оскільки склади ЧФ РФ розміщено в різних місцях і цілком можливо, що на одному з них не можна було з ракетами провести необхідні дії, приміром, розібрати.

Експерт припустив, що це могли бути ракети для комплексів ППО або літаків.

«Треба бути більш дипломатичними, тим більше зараз, коли закінчується термін оренди баз Чорноморським флотом. Адже Росія бажає залишити флот, а Україна категорично проти», - сказав А.ЦИГАНОК.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя.

Як відзначив керівник прес-служби МЗС України Василь КИРИЛИЧ, “8 липня 2009 року у м.Севастополі було зупинено три автомобілі та групу військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, які, грубо порушуючи Угоду між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, а також законодавство України, без узгодження з компетентними органами України здійснювали перевезення крилатих ракет густонаселеним районом м.Севастополь”, - сказав В.КИРИЛИЧ.

”Зазначені дії російської сторони є черговим свідченням нехтування умов тимчасового перебування Чорноморського флоту на території України, визначених двосторонніми міжнародними договорами та законодавством України”, - наголосив В.КИРИЛИЧ.

Раніше джерело в Управлінні МВС м. Севастополя повідомило УНІАН, що до складу затриманої співробітниками ДАІ колони вантажних автомашин ЧФ Росії входили три ракетовози на базі автомашини «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони й пожежного спецавтомобіля.

Пред`явити правоохоронцям для огляду вантаж російські військовослужбовці відмовилися, посилаючись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, відзначив співрозмовник агентства. Проте українські правоохоронці зажадали провести перевірку і встановили, що вулицями міста провозять без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. При цьому, сказав співрозмовник агентства, будь-якого узгодження на це перевезення з компетентними органами України не було.