Затримано групу, що поширювала героїн

В Донецькій області працівники УБОЗ викрили організовану злочинну групу, учасники якої в місті Маріуполь розповсюджували особливо небезпечну наркотичну речовину - героїн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, організував та очолив злочину групу безробітний місцевий мешканець, до її складу увійшли уродженець міста Сухумі (Грузія) та мешканець Маріуполя.

Як встановили оперативники УБОЗ, зловмисники організували на території Маріуполя Донецької області мережу зі збуту особливо небезпечної наркотичної речовини - героїну та негативно впливали на криміногенну обстановку в регіоні, контролюючи ринок збуту наркотичних засобів. У кожного з учасників була відведена своя роль у злочинній діяльності ОЗГ. Наркоторгівці користувалися дуже вузьким колом осіб, які знали про місця збуту, це давало змогу тримати високий рівень конспірації.

Для припинення діяльності організованої злочинної групи працівники УБОЗ провели декілька оперативних закупівель особливо небезпечної наркотичної речовини. Під час останньої операції зловмисники були затримані в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим відділом ГУМВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи з метою встановлення каналу постачання важких наркотиків на територію Донецької області, інших фактів злочинної діяльності членів ОЗГ та викриття їх корупційних зв’язків.