Дефіцит бюджету США вперше перевищив трильйон доларів

Дефіцит бюджету США в рамках 2009 фінансового року, який стартує в жовтні 2008 року, вперше в історії держави перевищив трильйон доларів. Про це у понеділок повідомило агентство Associated Press з посиланням на американське міністерство фінансів.

За даними AFP, бюджетний дефіцит у розмірі 1,086 трильйонів доларів був досягнутий за підсумками червня – дев`ятого місяця фінансового року. Розміри місячного дефіциту в червні склали 94,318 мільярда доларів. Тим часом, як зазначає агентство, червень традиційно вважається прибутковим місяцем для американської скарбниці.

Основними причинами рекордного зростання дефіциту американського бюджету аналітики вважають збільшені держвидатки спрямовані на боротьбу з фінансовою кризою і підтримку економіки, що перебуває в стані рецесії, а також зниження податкових надходжень.

Крім того, значний тиск на бюджет чинять військові витрати в Іраку й Афганістані, додає AP.

У червні керівник Федеральної резервної системи США Бен Бернанке виступив із зверненням до Бюджетного комітету Сенату, в якому закликав до скорочення держвидатків і відновлення "фіскального балансу". Раніше повідомлялося про те, що прогнозований розмір бюджетного дефіциту США на 2009 фінансовий рік становить 1,8 трильйона доларів, що в чотири рази більше дефіциту в 2008 році.

Як зазначає AP, президент Барак Обама і міністр фінансів Тімоті Гайтнер заявляли, що тільки-но економіка США повернеться до зростання, адміністрація докладе всіх зусиль для скорочення бюджетного дефіциту.

Лента.ру