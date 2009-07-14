Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,71 грн./дол., продають – за 7,77 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з 13 липня.

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,65-7,75 грн./дол., із продажу – 7,75-7,80 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі-продажу євро в українських банках також дещо підвищився порівняно з 13 липня і становить 10,72/10,92 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,62-10,81 грн./євро, із продажу – в межах 10,80-11,02 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,7% порівняно з 13 липня і становить у середньому 0,2241 грн./рубль, продажу – на 1,7%, до 0,2420 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,235 грн./рубль, із продажу – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,72 грн./дол., продають – по 7,78 грн./дол., курс дещо підвищився відучора.

Середній курс купівлі-продажу євро в київських банках становить 10,76/10,91 грн./євро, що дещо дорожче, ніж 13 липня.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 0,3% порівняно з 13 липня і становить у середньому 0,2249 грн./рубль, продажу – на 0,6%, до 0,2455 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,68/7,78 грн., євро – 10,70/10,88 грн., рубль – 0,21/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,68/7,78 грн., євро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,70/7,75 грн., євро – 10,75/10,88 грн., рубль – 0,23/0,248 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 липня, становить: гривні до долара США – 7,6244, до євро – 10,655099, до російського рубля – 0,23063.