Долар і євро на міжбанку пішли вгору

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,69/7,73 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися - 7,7250/7,7510 грн./дол. До закриття цінові рівні пішли вгору - 7,7690/7,7880 грн./дол.

О 10:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 7,64 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2390/0,2420 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2410/0,2420 грн./рубль. До закриття торгів ціни підвищилися – 0,2426/0,2435 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і становив 31,96 рубля за долар (-0,35).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4049/1,4084 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,80/10,86 грн./євро, до 12:00 ціни підвищилися - 10,8490/10,8970 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH пішли вгору – 10,93/10,97 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку було куплено 175,768 млн. дол., продано 177,438 млн. дол. за курсом 7,6696/7,6714 грн./дол.; куплено 36,346 млн. євро, продано – 31,003 млн. євро за курсом 10,8417/10,8800 грн./євро; куплено 554,685 млн. рублів, продано – 523,145 млн. рублів за курсом 0,239/0,240 грн./рубль.