Держбюджет-2010 буде найбільш критичним бюджетом для України?
12:55, 16 липня 2009Суспільство
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Прогноз економіста Світового банку
Держбюджет на 2010 р. буде найбільш критичним бюджетом для України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив провідний економіст Світового банку в Україні Пабло СААВЕДРА.
«Думаю, буде найбільш критичним бюджетом, який прийматиме уряд України», - сказав він.
За словами П. СААВЕДРИ, Світовий банк чекає вересня для ознайомлення з проектом документа. За його словами, важливо, щоб бюджет був «фіскально зваженим» і структурований так, аби підтримати зростання економіки.
«Майбутнє України залежатиме від реформ і адекватного бюджету на 2010 рік», - додав провідний економіст СБ в Україні.
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