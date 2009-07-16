Держбюджет-2010 буде найбільш критичним бюджетом для України?

Держбюджет на 2010 р. буде найбільш критичним бюджетом для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив провідний економіст Світового банку в Україні Пабло СААВЕДРА.

«Думаю, буде найбільш критичним бюджетом, який прийматиме уряд України», - сказав він.

За словами П. СААВЕДРИ, Світовий банк чекає вересня для ознайомлення з проектом документа. За його словами, важливо, щоб бюджет був «фіскально зваженим» і структурований так, аби підтримати зростання економіки.

«Майбутнє України залежатиме від реформ і адекватного бюджету на 2010 рік», - додав провідний економіст СБ в Україні.