МНС закликає не користуватися надувними матрацами

23:08, 16 липня 2009
Суспільство
826 0

У зв`язку з посиленням вітру

У зв`язку з посиленням вітру і можливим штормом МНС закликає жителів і гостей Криму під час відпочинку на морі суворо дотримуватися правил поведінки на воді.

«Лише за останні дві доби в Криму на матрацах та інших плавзасобах в море винесло 12 осіб. З них рятувальникам вдалося доставити на берег тільки 10 чоловік, пошуків 2-х продовжуються досі», - йдеться у зверненні Кримського МНС, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Рятувальники радять відпочиваючим не запливати далеко від берега, оскільки непрофесіоналам важко реально оцінити відстань у морі.

Бійці МНС рекомендують не користуватися надувними матрацами під час купання в морі. «Вони не призначені для використання на воді», - заявили рятувальники. У такого матраца дуже велика «вітрильність», і вітер практично здуває його в морі, пояснили в МНС.

Також в МНС нагадують: під час відпочинку на воді не слід вживати спиртні напої, оскільки вони притупляють пильність.

Окрім того, рятувальники просять батьків стежити за дітьми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter