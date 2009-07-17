Курс долара в обмінниках Києва

З 13 по 17 липня середній курс купівлі долара в українських банках збільшився на 1,7% - до 7,83 грн./дол., продажу – на 2,3% – до 7,94 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

З початку тижня середній курс купівлі євро підвищився на 2,6% – до 10,98 грн./євро, продажу – на 3% – до 11,22 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках з 13 по 17 липня підвищився на 1,4% - до 0,2306 грн./рубль, продажу – на 0,6% - до 0,2478 грн./рубль.

Столичні комерційні банки сьогодні купують долари в середньому на 1,8% дорожче, ніж 13 липня – по 7,84 грн./дол., продають – на 2,4% дорожче – по 7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 11 грн./євро (збільшився на 2,6%), продажу – 11,23 грн./євро (на 3,2%).

Курс купівлі російського рубля в київських банках з початку тижня збільшився на 1,6%, продажу – майже не змінився - 0,2304/0,2493 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,82/7,98 грн., євро – 10,90/11,40 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,77/7,89 грн., євро – 10,80/11,40 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,75/7,85 грн., євро – 10,85/11,05 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 липня, становить: гривні до долара США – 7,6405, до євро – 10,796027, до російського рубля – 0,24107.