Що нового в проблемних банках

«Дело» з`ясувало, які зміни відбулися в банках з тимчасовими адміністраціями за минулий тиждень

Банк «Надра»

Банк відучора підвищив ліміти за операціями в торгових мережах для карт, оформлених в рамках пакетів «Ласкаво просимо!» і дебетних платіжних карт. Тепер в магазині щодня можна розраховуватися платіжною картою на 500 грн. Подзвонивши в контакт-центр банку, щоденний ліміт можна «перевести» в щомісячний — до 15 тис. грн. «Якщо необхідно зробити велику покупку, ми можемо збільшити вам ліміт до 15 тис. грн. Невикористані з цієї суми кошти ви зможете витратити протягом місяця, але не більше», — пояснили в колл-центрі банку.

Для зарплатних і соціальних карт обмеження залишилися тими самими — 1 тис. грн. на день.

Родовід Банк

Відучора Родовід Банк ввів «короткі» депозити. Якщо раніше клієнтові пропонувалося переоформити свій заморожений депозит мінімум на 9 місяців, то тепер фінустанова готова пролонгувати вклад на 1 або 2 місяці. Ставка за гривневим вкладом строком на один місяць складає 20% річних, на 2 місяці — 22%.

Інша депозитна програма передбачає конвертацію гривневого депозиту в будь-яку іноземну валюту на першу вимогу клієнта. Так, поклавши гривню мінімум на півроку під 15%, клієнт може перевести гроші, наприклад, в долари. Ставка в цьому випадку знизиться до 5%. Заощадження конвертують за курсом, встановленим банком у день проведення операції.

Трансбанк

Трансбанк почав виплачувати відсотки за депозитами, які не перевищують 5 тис. грн. (раніше виплачував тільки пенсіонерам). Ліміт за виплатами відсотків банк встановив на рівні 100 грн. на тиждень. Виключенням є пенсіонери, для яких немає обмежень ні за сумою вкладу, ні за розміром виплати відсотків. А ось платіжні карти банку як і раніше не працюють, зарплату можна одержати тільки з каси.

Укрпромбанк

Ліміти на зняття готівки банк не міняв. Максимум, який можна зняти з платіжної карти, — 1 тис. грн. на добу. У торгових мережах можна розрахуватися не більше ніж на 5 тис. грн.