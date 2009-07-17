Горілка в Україні - поза кризою: виробництво зросло

Обсяги виробництва в Україні горілки і лікеро-горілчаних напоїв в січні–червні 2009 року збільшилися на 0,6 млн. дал, або на 1%, і становлять 22 млн. дал.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема виробництво горілки збільшилося в першому півріччі ц.р. на 45,8%.

Загалом у січні–червні 2009 р. до Зведеного бюджету від ліцензування виробництва спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, експорту, імпорту й оптової торгівлі спирту етилового, коньячного, плодового, оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами надійшло 355,6 млн. грн.

На сьогодні діє 191,554 тис. ліцензій, зокрема 335 ліцензій на виробництво спирту і алкогольних напоїв, 11 – на виробництво тютюнових виробів, 357 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями, 65 – на право оптової торгівлі тютюновими виробами, 3 – на право оптової торгівлі спиртом етиловим, 99,868 тис. – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 90,915 тис. – на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Упродовж січня-червня податківці провели 4627 перевірок підприємств-виробників підакцизної продукції і підприємств, які здійснюють оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами. Під час перевірок виявлено 4461 порушення вимог чинного законодавства. Застосовано фінансові санкції на загальну суму 7,444 млн. грн. Вилучено з обороту алкогольних напоїв на суму 21,165 млн. грн. і тютюнових виробів – на 281,98 тис. грн. Загальна сума вилученої продукції становить 21 млн. 446,98 тис. грн.

Також податківці провели 1611 перевірок роботи уповноважених представників органів Державної податкової служби на контрольних постах спиртних заводів і на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції, за результатами яких виявлено 31 порушення.