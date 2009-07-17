Погода на суботу

18 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише в Криму, а вдень і на крайньому заході місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів 21-26°; вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 33-38°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°.

На Київщині утримається суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°. Вітер східний, 5-10 м/с. По м. Києву вночі 20-22°, вдень 31-33°. Вітер східний, 5-10 м/с.

17 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-26°, у Дніпрі біля Києва 23°.