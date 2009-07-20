Білий дім: економіка США вийшла з "вільного падіння"

Економіка США вийшла зі стану "вільного падіння", але економічне зростання ще не поновилося. З цією заявою виступив сьогодні директор бюджетного управління при Білому домі Пітер Оршаг. "Ми відступили від краю того провалля, але поки не ввійшли до зони зростання", - сказав П.Оршаг в ефірі телеканалу CNN.

Представник Білого дому висловив думку, що дані про ВВП за II квартал будуть кращі, ніж відповідний показник I кварталу 2009 р. У I кварталі ц.р. економіка США, нагадаємо, скоротилася на 5,5% в річному обчисленні.

Рівень безробіття, як індикатор, "із затримкою", певний час ще зростатиме, визнав П.Оршаг. На сьогодні рівень безробіття в США становить 9,5%, але влада попереджає, що за підсумками 2009 р. безробіття може перевищити 10%.

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