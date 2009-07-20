Як креативлять українці, які міняють свої імена та прізвища

У першому півріччі 2009 року в Україні тривала тенденція до зменшення кількості бажаючих змінити власне ім’я чи прізвище.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, посилаючись на статистику органів реєстрації актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Так, протягом перших шести місяців року ім’я чи прізвище в Україні змінило 8317 осіб. Це майже на 10 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2008 року, коли було зареєстровано 9203 випадків зміни власного імені чи прізвища.

Загалом, зазначив міністр юстиції, така тенденція триває вже не перший рік.

Наприклад, протягом 2002 року в Україні змінили ім’я або прізвище 30 тис громадян, у 2003 році – понад 24 тис., у 2004 та 2005 – понад 22 тис., у 2006 – понад 21 тис., у 2007 – близько 20 тис., протягом 2008 року, ім’я або прізвище змінили близько 17,5 тис. українців.

Разом з тим, продовжують фіксуватися неординарні випадки зміни прізвища чи імені.

Так, з початку року в Україні зареєстровано зміну прізвищ: «Феш» на «Феш-де-Жур», «Мірошниченко» на «Максвелл», «Собовий» на «Райнхард-Штурм», «Калінніков» на «Йемен», «Ложичко» на «Ллуусс», «Сурмач» на «Масс», «Сенченко» на «Ромалі», «Фрісман» на «Квіточка», «Гаврись» на «Колайдер».

Змінювали також імена: «Олександра» на «Сумейра», «Олександр» на «Велі», «Тетяна» на «Тетяна-Констанса», «Ольга» на «Ендорфіна», «Мар‘яна» на «Деленіка», «Марія» на «Софія Лоуіса», «Артемій» на «Тігран», «Людмила» на «Люсія», «Юлія» на «Лія», «Яноміна» на «Міна», «Ірина» на «Ліірргммііллісс».

Крім того, зареєстровано випадки одночасної зміни прізвища та імені: «Матюк Тетяна» на «Бафет Аріана», «Лавренчук Олена» на «Блум Моллі», «Копачук Раїса» на «Санті Ріта», «Снєжко Тетяна» на «Снєжко Снєжана», «Худан Олег» на «Руденко Всевид», «Олешко Юрій» на «Хан Малік», «Шніцер Сильвестр» на «Крейцер Вітас».

Втім, існує і зворотна тенденція, коли незвичайні імена громадяни бажали змінити на традиційні. Наприклад, «Едем» на «Дмитро», «Солютія» на «Мар’яна», «Фавн» на «Олександр».

Взагалі, зміна неблагозвучного імені чи прізвища є найбільш поширеною для цього причиною.

Наприклад, з початку року зареєстровано зміну прізвищ «Черв’як» на «Шаманський», «Цап» на «Великанич», «Песик» на «Новік», «Жеребілов» на «Якимчук», «Кривий» на «Принцевський», «Глухий» на «Сірик», «Носатий» на «Паскарик», «Губа» на «Вітковська», «Тризна» на «Мельник», «Шахрай» на «Даль».

Традиційним для зміни імені та прізвища є також прагнення окремих громадян стати повною тезкою відомих осіб. Наприклад, з початку року зареєстровано зміну імен «Павлова Вікторія» на «Ахматова Анна», «Русин Олег» на «Ющенко Віктор», а «Буковець Віктор» після зміни власного імені став «Володимиром Кличко».