Як знизилася вартість оренди офісів у Києві (пропозиція по районах)

Середня вартість оренди офісних приміщень Києва з початку року зменшилася на 13,1% – до 24 дол./кв. м, повідомляє портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, середньозважена ціна пропозицій на ринку оренди офісної нерухомості у Києві з червня 2008 року по червень 2009 року знизилася на 9,9%.

За даними порталу, частка офісних приміщень, вперше запропонованих в оренду, в червні становила 4,1% всього обсягу, або 386 офісів середньою площею 384 кв. м. Середня ціна пропозицій «нових» офісів в столиці на 4,3% нижче за середньозважену ціну січня – 22 дол./кв. м.

При цьому обсяг пропозицій з початку 2009 року збільшився на 4,4% і склав 9350 об`єктів, а середня площа зменшилася на 2,1% – до 198 кв. м.

Найбільша кількість офісів на ринку оренди пропонується в Шевченківському (28%), Печерському (19%), Голосіївському (13%), Подільському (10%) районах. При цьому кількість пропозицій в червні 2009 року порівняно з січнем збільшилася в Шевченківському (на 0,9%) і Подільському (на 3%) районах і зменшилася в Печерському (на 3,2%) і Голосіївському (на 0,5%) районах.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 10826 об`єктів, з яких виставлено на продаж 1476 об`єктів, здається в оренду 9350 об`єктів.