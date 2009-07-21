Тимошенко пропонує Лівії купити Одеський припортовий завод

Лівія має намір взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Лівії Аль-багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ під час засідання українсько-лівійської комісії із співпраці в Києві.

Таку заяву прем`єр Лівії зробив у відповідь на пропозицію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО взяти участь у приватизації підприємства, яка відбудеться в жовтні.

При цьому А.АЛЬ-МАХМУДІ висловив сподівання, що Лівія переможе в цьому конкурсі.

«Ми сподіваємося, що Лівія виграє цей тендер», - сказав А.АЛЬ-МАХМУДІ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМ) оголосив конкурс з продажу державного пакету акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод». ОПЗ продається разом з комплексом з перевалювання аміаку.

За інформацією виконуючого обов`язки голови ФДМ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, реалізаційна ціна запланованого до продажу держпакету ВАТ «Одеський припортовий завод» може скласти близько 1 млрд. дол. США.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південне, Одеська обл.) – другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.