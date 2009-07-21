Ющенко надзвичайно стурбований станом справ на зерновому ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надзвичайно стурбований критичним станом справ на зерновому ринку і вимагає під час проведення виїзного засідання Кабінету міністрів з питань АПК, оголошеного на 23 липня, вжити конкретних дієвих заходів щодо негайного виправлення ситуації, яка склалася у сільському господарстві, і створити усі умови, за яких сільгоспвиробники зможуть якісно та ефективно зібрати і реалізувати свій урожай поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

“Глава держави сподівається, що зазначене засідання не перетвориться в піар-акцію уряду», – передала позицію Президента його речник.

«Повторюється минулорічна ситуація, коли через непрофесійне керівництво уряду в зерновому секторі країна не отримала в бюджет понад 2 млрд. грн.», – процитувала заяву В.ЮЩЕНКА його прес-секретар.

І.ВАННИКОВА наголосила, що цього року зібрано понад 12 млн. тонн зерна, однак питання ефективного функціонування прозорого зернового ринку в Україні не вирішено. Так, ціна пшениці 3-го класу за два тижні липня впала більш як на 100 грн. за тонну і зараз у деяких випадках становить усього 850-900 грн. за тонну. Ще гірша ситуація з ячменем – за два тижні ціна впала майже на 200 грн. за тонну і становить 450-500 грн.

«Це катастрофічно порівняно з минулорічниими цінами. Оскільки ціна на зерно нинішнього урожаю стрімко падає вниз, аграрії змушені за безцінь продавати свою продукцію», – передала позицію Президента І.ВАННИКОВА.

Вона додала, що й досі не здатний виконувати свою функцію регулятора ринку сільгосппродукції Аграрний фонд.

«Сьогодні він не забезпечений фінансово. Обсяги закупівель мізерні і не впливають на цінову ситуацію на зерновому ринку», – сказала прес-секретар В.ЮЩЕНКА.

Передаючи оцінки глави держави щодо урядової аграрної політики, І.ВАННИКОВА вказала на те, що уряд повністю провалив роботу по зовнішніх ринках збуту сільськогосподарської продукції, нові ринки не освоюються. Проблемними залишаються питання фінансування інших секторів АПК.

Коментуючи фінансовий стан сільського господарства, І.ВАННИКОВА наголосила, що за перше півріччя план асигнувань за рахунок загального фонду державного бюджету на підтримку розвитку підприємств АПК виконано на 78%. До того ж, обсяг передбаченої у держбюджеті на 2009 рік підтримки аграріїв у 2,6 рази менший, ніж торік. Порівняно з минулим роком, на підтримку тваринництва і рослинництва передбачено коштів у 5,4 рази менше, ніж торік, на здешевлення кредитів – у 3,5 рази менше. Розрахункова потреба у бюджетних коштах для здешевлення кредитів, отриманих у 2006-2008 роках, становить близько 1,5 млрд грн., а бюджетом передбачено всього 300 млн. грн.

За словами .ВАННИКОВОЇ, кошти Стабілізаційного фонду на підтримку галузі протягом першого півріччя цього року не виділені. Залишається високою заборгованість з повернення податку на додану вартість експортерам аграрної продукції, що негативно позначається на закупівельних цінах для аграріїв. Сума загальної заборгованості цього податку становить понад 2 млрд. грн.

«Глава держави вважає, що погіршення стану галузі відбулося у зв`язку із невиконанням урядом низки його завдань, передбачених, зокрема, указами Президента України від 18 вересня 2007 року № 890 «Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна» та від 29 травня 2009 року № 378 «Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку тваринництва», – сказала прес-секретар.

За її словами, не кращий стан справ у тваринницькому секторі. Практично до знищення вітчизняного тваринництва може призвести урядова політика щодо стимулювання імпорту м`ясної продукції. Протягом 2008 року імпортовано 512 тис. тонн низькосортного м`яса і м`ясопродуктів, що становить четверту частину від обсягів внутрішнього споживання. За перше півріччя цього року імпортовано ще 212 тис. тонн такої продукції, що на третину більше, ніж за перше півріччя минулого року.

Як наслідок, сказала І.ВАННИКОВА, протягом останніх двох років чисельність поголів`я великої рогатої худоби скоротилася на 1 млн. голів (або на 15%), у тому числі корів – на 455 тис. голів (або на 14%), поголів`я свиней скоротилося майже на 1,3 млн. голів (або на 15%).

«Президент наголошує, що періодичні заспокоювання сільгоспвиробників України обіцянками і показовими засіданням Кабінету міністрів, з прийняттям десятків постанов, так і залишаються обіцянками на папері. 80% своїх зобов`язань перед селянами уряд не виконав», – сказала І.ВАННИКОВА.

Тому, повідомила вона, Президент вкотре звертає увагу уряду на складну і тривожну ситуацію як на ринку зерна, так і сільгоспвиробництва в цілому.