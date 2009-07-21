Нафтогаз хоче незалежного аналізу даних, що надаються місії МВФ
НАК звернулася до «Ернст енд Янг Украудит»
На виконання доручення Кабінету міністрів України НАК «Нафтогаз України» звернулася до ЗАТ «Ернст енд Янг Украудит» з проханням започаткувати незалежний аналіз даних, які щомісячно передаються до місії МВФ в Україні.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».
За даними прес-центру, згідно з домовленостями, досягнутими в ході переговорного процесу між урядом України та Міжнародним валютним фондом, НАК «Нафтогаз України» здійснює постійне інформування місії МВФ в Україні щодо своїх поточних фінансово-економічних показників.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України», щоб дати можливість компанії компенсувати різницю в ціні на газ для підприємств теплокомуненерго. Відповідний законопроект про внесення змін до Держбюджету-2009 був прийнятий 17 червня на засіданні уряду.
Сума збільшення статутного фонду буде визначена рішенням Верховної Ради, але в уряді вважають, що збільшити капітал необхідно на 10-18 млрд. грн.
11 червня заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА повідомив, що Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.
На сьогодні статутний фонд НАК «Нафтогаз України» становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.