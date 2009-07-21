Нафтогаз хоче незалежного аналізу даних, що надаються місії МВФ

На виконання доручення Кабінету міністрів України НАК «Нафтогаз України» звернулася до ЗАТ «Ернст енд Янг Украудит» з проханням започаткувати незалежний аналіз даних, які щомісячно передаються до місії МВФ в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За даними прес-центру, згідно з домовленостями, досягнутими в ході переговорного процесу між урядом України та Міжнародним валютним фондом, НАК «Нафтогаз України» здійснює постійне інформування місії МВФ в Україні щодо своїх поточних фінансово-економічних показників.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України», щоб дати можливість компанії компенсувати різницю в ціні на газ для підприємств теплокомуненерго. Відповідний законопроект про внесення змін до Держбюджету-2009 був прийнятий 17 червня на засіданні уряду.

Сума збільшення статутного фонду буде визначена рішенням Верховної Ради, але в уряді вважають, що збільшити капітал необхідно на 10-18 млрд. грн.

11 червня заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА повідомив, що Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

На сьогодні статутний фонд НАК «Нафтогаз України» становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.