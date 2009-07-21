Український фільм про Голодомор став лауреатом Міжнародного кінофестивалю

Український фільм «Живі» режисера Сергія БУКОВСЬКОГО отримав спеціальний приз VI Єреванського міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос» у номінації «Кращий документальний фільм».

Про це УНІАН повідомила лінійний продюсер фільму «Живі» Євгенія КРАВЧУК.

75-хвилинна стрічка розповідає про одну із найтрагічніших сторінок української історії – Голодомор 1932-33 рр. Робота над фільмом тривала близько 11 місяців, прем’єра відбулася у Києві у листопаді 2008 року.

*** VI Єреванський міжнародний кінофестиваль «Золотий абрикос» тривав з 12 до 19 липня 2009 року. В конкурсній програмі взяло участь 104 фільми.